Новый отчет о раке: в какой федеральной земле заболевают больше всех

15.12.2017 08:20 · 0 комментариев

Каждые два года Институт Роберта Коха (das Robert-Koch-Institut) публикует отчёт «Рак в Германии» («Krebs in Deutschland»). В нем эксперты указывают, среди прочего, в каких федеральных землях заболевают раком больше людей, и где меньше всего.

Актуальный отчет показывает, что больше всего каждый год заболевают в Северном Рейне-Вестфалии. Здесь диагностированы более 110 000 из почти 500 000 случаев, что, однако, неудивительно, поскольку это самая густонаселенная федеральная земля.

При усредненных данных картина выглядит по-другому. Риск развития рака является наибольшим для людей, живущих в Шлезвиг-Гольштейне. Затем следуют Гамбург и Нижняя Саксония. Меньше всего заболевших раком людей диагностируют в Гессене.

Баден-Вюртемберг и Баварию можно рассматривать как федеральные земли с наименьшим числом новых случаев заболевания. Здесь также наиболее велика вероятность выживания заболевших.

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