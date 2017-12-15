Обычному гражданину нужно работать 168 лет, чтобы получать пенсию немецких политиков

15.12.2017 08:19 · 0 комментариев

Какую пенсию мы будем получать? Хватит ли её на жизнь? Обычным смертным рано или поздно приходится решать эти вопросы. Однако у депутатов Бундестага вряд ли возникнут такие проблемы. С 1 июля 2017 года депутаты получают ежемесячные платежи в размере 9541,74 евро. За каждый год их деятельности пенсия увеличивается на 2,5 процента. Таким образом, только за один законодательный период их пенсия увеличится на 954 евро.

Ещё больше зарабатывают министры. С февраля федеральные министры получают 15 280 евро в месяц. Только первый срок на должности министра даёт пенсию в размере 4 240 евро в месяц. Естественно, больше всех зарабатывает канцлер. В феврале 2017 года зарплата канцлера увеличилась до 18 820 евро в месяц. Следовательно, только за первую каденцию канцлер заработает право на пенсию в размере около 5 220 евро в месяц.

По данным Федеральной налоговой ассоциации (Bund der Steuerzahler), средний работник с ежемесячной зарплатой в 3 092 евро получает право на пенсию 31 евро в месяц. Ему придется работать 168 лет, чтобы получить столько же денег, сколько канцлер после четырех лет службы.

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