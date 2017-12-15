Комитет ЮНЕСКО объявил немецкую органную музыку культурным наследием человечества

15.12.2017 08:17 · 0 комментариев

Традиция строительства органов и органной музыки в Германии вошла в список нематериального культурного наследия человечества. Решение об этом принято на заседании комитета ЮНЕСКО (Unesco) на южнокорейском острове Jeju. В кругах специалистов это решение вызвало восторженные отклики.

В Германии в настоящее время насчитывается более 50 000 действующих органов. Каждый орган является уникальным, так как он разработан именно для того помещения, в котором он позже звучит. По имеющимся данным, 400 мастерских по строительству органов, где работают примерно 2 800 сотрудников и 180 учеников, а также 3 500 штатных и десятки тысяч почетных органистов определяют ремесло и искусство создания органов, а также органную музыку в Германии.

Строительство органов и органная музыка являются сегодня важной частью музыкальной жизни Германии, они передаются из поколения в поколение, поддерживаются и развиваются. Принятие в список ЮНЕСКО означает признание значения этого прошедшего через столетия культурного наследия. Чтобы сохранить эту традицию и в будущем, федеральное правительство оказывает материальную поддержку немецкой органной культуре. В этом году около пяти миллионов евро поступят для модернизации органов национального значения и сохранения ценных инструментов.

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