Германия – магнит для ищущих убежища?

15.12.2017 08:15 · 0 комментариев

В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела больше ходатайств о предоставлении убежища, чем все остальные 27 стран-членов ЕС. В Федеративной Республике Германия рассмотрено 357 625 ходатайств, а в остальных странах в общей сложности только 199 405. Это следует из данных европейского статистического ведомства Eurostat, представленных на его сайте. В то время как цифры для остальной части Европы остаются примерно стабильными, в Германии они повышаются – примерно на 100 000 случаев. Это связано не с тем, что в Германию прибывает больше беженцев. С весны 2016 года количество прибывающих беженцев стабильно составляет около 15 000 человек.

Рост количества дел о предоставлении убежища в Германии по сравнению с прошлым годом больше связан с повышением эффективности работы Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)). Если год назад в ведомстве накопились 579 000 нерассмотренных ходатайств, то в настоящее время их около 80 000. Таким образом, Bamf за год обработало большое количество ходатайств, что теперь отражается на статистике.

Кроме того, Германия по-прежнему остаётся самой популярной страной среди беженцев. Здесь их не отпугивают забором из колючей проволоки, как в Венгрии, и здесь не такие катастрофические условия, как в Италии или Греции – странах, которые не справляются с размещением и снабжением тысяч беженцев. Из-за общего хаоса на внешних европейских границах Bamf в последнее время обрабатывало также ходатайства беженцев, которые, согласно Дублинскому соглашению (Dublin-Verfahren), должны быть отправлены обратно.

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