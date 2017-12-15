Исследование о 90-летних: редко здоровы, часто довольны

15.12.2017 08:13 · 0 комментариев

В Нюрнберге (Nürnberg) учёные из университета Эрланген-Нюрнберг провели исследование среди 125 человек в возрасте 90 лет и старше, которые не проживают в доме престарелых и не нуждаются в уходе. Во многом они отличаются друг от друга. Примерно у 60 процентов есть аттестат о среднем образовании, у 26 процентов высшее образование. Некоторые из них арендуют жильё, другие проживают в собственных домах. По происхождению респонденты принадлежат и к благополучным, и к неблагополучным кварталам города. У большинства респондентов имеются хронические заболевания. В среднем каждый из них принимает шесть медикаментов.

Однако, как показало исследование, пробанды чувствуют себя удивительно здоровыми: хотя у них чаще встречаются проблемы со здоровьем, чем у молодых, большинство из них настроены жизнерадостно и оптимистично. При этом они проявляют особую силу: они не здоровы, но бодры. Примерно половина людей в возрасте старше 90 лет на вопрос «Насколько вы удовлетворены вашей жизнью?» ответили «Полностью». Среди лиц в возрасте от 70 до 90 лет таких было вдвое меньше.

Есть некоторые вещи, которые объединяют бодрых пенсионеров: почти 80 процентов из них каждый день минимум полчаса занимаются физкультурой. А 90 процентов назвали человека, который для них важен и с которым они тесно связаны. Кроме того, они следят за сбалансированным питанием, достаточным количеством воды. Что касается алкоголя и сигарет, придерживаются принципа: всё в меру. По данным учёных, по всей Германии живёт около 718 000 человек, которым исполнилось минимум 90 лет, а в Баварии их примерно 107 000. Две трети из них проживают дома, а одна треть в учреждениях для престарелых.

возраст, здоровье, старость, удовлетворенность, уровень жизни