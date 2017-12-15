Бундестаг хочет повысить себе зарплаты

15.12.2017 08:11 · 0 комментариев

Чтобы не считаться «магазином самообслуживания», новый Бундестаг хочет привязать свою оплату к общему росту зарплат. Он намеревается перевести оплаты, принятые в прошлой каденции, на автоматическую адаптацию. Как стало известно, соответствующий запрос поддерживается фракциями Союза, СДПГ и СвПГ. Об этом сообщило издание «Bild».

Адаптационное регулирование, которое в его нынешней форме вступило в силу 24.10.2017, предусматривает, что оплата депутатам в середине каждого года адаптируется к общему росту зарплат. Однако, в новой каденции она будет действовать только тогда, когда Бундестаг в течение первых трёх месяцев после своего учредительного заседания большинством голосов примет соответствующее решение. В ином случае депутаты должны будут принимать решение о регулировании своих зарплат и обеспечения отдельным законом.

Автоматизм сделает излишними регулярные переговоры о зарплатах. Бундестаг ввёл автоматическое регулирование потому, что в прошлом многие люди воспринимали повышение зарплат его депутатов как «самообслуживание». Впервые автоматическое повышение депутатских зарплат было применено 01.07.2016.

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