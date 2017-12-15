Всё больше родителей позволяют себе отпуск без детей

15.12.2017 08:00 · 0 комментариев

До недавнего времени отпуск без детей был неудобной темой, ещё и сейчас это заметно по осторожным формулировкам. «Этот отель не подходит для детей», — указано в каталоге или на веб-сайте, что должно означать, собственно: «Мы не хотим видеть здесь детей». Но владельцы отелей не хотят так писать, и совершенно напрасно. Так как отпускные предложения без детей сейчас уже больше не считаются неполиткорректными, как это было ещё несколько лет назад. Наоборот: предложение и спрос на отдых без крика за едой и шума при каждом прыжке в бассейн за несколько лет значительно возросли.

По той причине, что рынок в этом сегменте очень сильно растёт, дискуссия, которая разгоралась ещё несколько лет назад, полностью прекращена. Пример роста: принадлежащий туристическому агентству Tui клубный бренд Robinson объявил о том, что пять из 24 отелей в будущем будут функционировать по принципу «Только для взрослых» («Adults only») – в Швейцарии, Турции, на острове Фуэртевентура, а также на Мальдивах. Новый клуб на островах Кабо-Верде с осени 2019 года также будет принимать посетителей от 18 лет и старше.

Раньше об отпуске без детей едва ли можно было говорить открыто. Главными упрёками в этом случае были враждебное отношение к детям и эгоизм. В настоящее время ситуация улучшилась. За последние пять лет, в частности, рынок «Только пары» вырос на 40-50 процентов и продолжает расти. Сейчас можно найти множество отелей без детей, однако, они не обозначены одинаково. Необходимо просто внимательно читать описание отеля.

дети, отели только для взрослых, отпуск