Bamf не может защитить файлы соискателей убежища

14.12.2017 05:57   ·   0 комментариев

© Stephen Coburn - Fotolia.com

© Stephen Coburn — Fotolia.com

Файлы в Федеральном бюро по делам беженцев (Bundesamt für Flüchtlinge) не защищены от атак из Интернета. Об этом сообщили издания «Nürnberger Nachrichten» и «Welt». Информация о доступе тысяч сотрудников к файлам сохраняется в настоящее время только в течение нескольких дней, поэтому позже нельзя будет установить, кто просмотрел данные.

По мнению экспертов по работе с беженцами, уязвимость файлов может стать лазейкой для иностранных разведывательных служб в поисках диссидентов.

В ответ на запрос исследовательской ассоциации министерство подтвердило, что в настоящее время около 5 000 сотрудников имеют право доступа к системе работы с соискателями убежища «Maris». В ней хранятся два миллиона файлов по делам предоставления убежища.

Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Anzeige

Присоединяйся!