Bamf не может защитить файлы соискателей убежища
14.12.2017 05:57 · 0 комментариев
Файлы в Федеральном бюро по делам беженцев (Bundesamt für Flüchtlinge) не защищены от атак из Интернета. Об этом сообщили издания «Nürnberger Nachrichten» и «Welt». Информация о доступе тысяч сотрудников Bamf к файлам сохраняется в настоящее время только в течение нескольких дней, поэтому позже нельзя будет установить, кто просмотрел данные.
По мнению экспертов по работе с беженцами, уязвимость файлов может стать лазейкой для иностранных разведывательных служб в поисках диссидентов.
В ответ на запрос исследовательской ассоциации министерство подтвердило, что в настоящее время около 5 000 сотрудников имеют право доступа к системе работы с соискателями убежища «Maris». В ней хранятся два миллиона файлов по делам предоставления убежища.
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BAMF, беженцы, вирус, интернет, личные данные
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