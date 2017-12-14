Bamf не может защитить файлы соискателей убежища

14.12.2017 05:57 · 0 комментариев

Файлы в Федеральном бюро по делам беженцев (Bundesamt für Flüchtlinge) не защищены от атак из Интернета. Об этом сообщили издания «Nürnberger Nachrichten» и «Welt». Информация о доступе тысяч сотрудников Bamf к файлам сохраняется в настоящее время только в течение нескольких дней, поэтому позже нельзя будет установить, кто просмотрел данные.

По мнению экспертов по работе с беженцами, уязвимость файлов может стать лазейкой для иностранных разведывательных служб в поисках диссидентов.

В ответ на запрос исследовательской ассоциации министерство подтвердило, что в настоящее время около 5 000 сотрудников имеют право доступа к системе работы с соискателями убежища «Maris». В ней хранятся два миллиона файлов по делам предоставления убежища.

BAMF, беженцы, вирус, интернет, личные данные