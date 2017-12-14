Миссии Бундесвера в Сирии и Ираке продлены

14.12.2017 05:55   ·   0 комментариев

© TebNad - Fotolia.com

© TebNad — Fotolia.com

Бундесвер продолжит участвовать в борьбе с террористическим Исламским государством () в Сирии и Ираке путём воздушной разведки и обучения. Бундестаг принял решение продлить обе миссии в конфликтных регионах – на три месяца каждую.

Бундесвер поддерживает воздушные удары международного альянса против ИГИЛ в рамках миссии «Counter Daesh», в которой в настоящее время насчитывается около 300 солдат. Участие Бундесвера заключается в разведывательных полётах самолетов Tornado и танкерного самолета во время воздушных атак на позиции террористической организации. 436 депутатов проголосовали за продление миссии, 226 — против, 10 — воздержались.

Также была продлена подготовка курдской организации Пешмерга (Peschmerga) на севере Ирака. В настоящее время возле курдского мегаполиса Эрбиль (Erbil) расположено 140 солдат. 435 депутатов проголосовали за трехмесячное продление мандата, 196 — против, а 35 — воздержались.

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