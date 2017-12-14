Тревожная статистика полиции: молодые рецидивисты в Берлине становятся все более жестокими

14.12.2017 05:52 · 0 комментариев

В Берлине обостряется проблема с молодыми преступниками-рецидивистами. Их количество действительно сократилось с 2015 по 2016 год. Но эта группа совершает все большее количество преступлений и становится всё более жестокой. Это следует из полицейской статистики.

В 2015 году в Берлине были привлечены к ответственности 485 правонарушителей в возрасте до 21 года, а в 2016 году – 461. Однако число преступлений, совершенных этими лицами, возросло с 837 до 1180. Количество насильственных преступлений, таких как телесные повреждения, увеличилось с 335 до 416. Рецидивистами являются те люди, которые совершили несколько преступлений и правонарушений в течение одного года.

Судебная власть столицы отреагировала в 2016 году на эти действия 1408 предупреждениями и ограничениями. Кроме того, она наложила 497 арестов. Большинство молодых правонарушителей происходят из округа Нойкёльн (Neukölln).

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