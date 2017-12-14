Германия зависит от газа

14.12.2017 05:49 · 0 комментариев

В обозримом будущем потребители и предприниматели в Германии будут по-прежнему в значительной степени зависеть от поставок из-за рубежа важного сырья – природного газа. Хотя, как подчеркивают эксперты Федерального института геонаук и природных ресурсов (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)) в своём ежегодном исследование энергетики, страны Европы имеют доступ к значительным запасам газа, однако, они также указывают на важность международных поставок: «Из-за снижения добычи природного газа в Германии и Европе растёт зависимость от импорта».

Масштабный политический проект энергетического переворота делает ситуацию особенно сложной: поскольку Германия хочет избавиться от ядерной энергетики в своем энергоснабжении и, с учетом защиты климата, также хочет уменьшить сжигание ископаемых видов топлива, таких как уголь и нефть, то всё более важной для обеспечения страны электричеством и теплом становится надежная поставка природного газа.

Германия уже сейчас является крупнейшим в мире импортером природного газа. Около четверти всего природного газа (23 процента), импортированного в Европу, поступает в Германию. Договоры поставки заключаются главным образом с Россией и государствами Персидского залива. Политические потрясения или разногласия пока не повлияли на постоянные поставки газа.

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