Скука в Бундестаге: почему большинству депутатов пока нечего делать

14.12.2017 05:47   ·   0 комментариев

© Jan Rose - Fotolia.com

© Jan Rose — Fotolia.com

У большинства из 709 депутатов Бундестага пока ещё немного работы. Это связано со спецификой деятельности Бундестага. Большая часть парламентской работы осуществляется не на пленарном заседании, а в так называемых технических комитетах. Для каждой важной сферы есть комитет, который обсуждает проекты законов и выносит рекомендации.

Однако, поскольку формирование правительства продолжается, до сих пор нет специализированных комитетов. Существует только так называемый главный комитет в составе 47 членов, который в переходный период занимается самыми важными вопросами. Остальные просто остаются в режиме ожидания.

Партии «ямайской коалиции» хотят подождать и посмотреть, какие министерства будут образованы в следующем законодательном периоде, прежде чем они начнут формировать соответствующие комитеты. Однако фракции Бундестага осознают эти проблемы. Парламентские лидеры шести фракций решили создать специализированные комитеты в январе, даже если коалиции пока не будет.

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