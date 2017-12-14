Даже низкие цены больше не привлекают немецких туристов в Турцию

14.12.2017 05:46 · 0 комментариев

Турция продолжает терять немецких туристов. За последние два года она как курортная страна потеряла половину своих посетителей из Германии. Об этом заявила Немецкая туристическая ассоциация (der Deutsche Reiseverband (DRV)) на своей ежегодной конференции.

В 2017 году понижение бронирований снова происходило в двузначном процентном диапазоне. И это несмотря на то, что летом и осенью было много заказов на «горящие путёвки» из-за низких цен. Однако спад начался на высоком уровне: Турция по-прежнему остается четвертым по популярности местом отдыха для жителей Германии после Канарских и Балеарских островов, а также Греции.

Египет и Греция являются явными фаворитами 2017 года. Рост составил 55 процентов для Египта и 30 процентов для Греции, причем в последнем случае имеет место гораздо больший объем бронирования поездок. Испания остается самым популярным местом отдыха жителей Германии с точки зрения общего оборота и количества туристов.

места отдыха, отдых, путешествие, туризм, Турция