Прогноз относительно зарплат на 2018 год

14.12.2017 05:44 · 0 комментариев

Безработица в Германии по-прежнему остаётся на рекордно низком уровне. По данным Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), почти 2,4 миллиона человек в стране ищут в настоящее время подходящую работу. Этот низкий для экономики показатель обусловлен мощным экономическим ростом в течение нескольких лет. Тем не менее, заинтересованные стороны и эксперты жалуются, что заработная плата работников недостаточно отражает эти тенденции.

Тем не менее, аналитики Compensation Partner ожидают, что осторожная тенденция роста зарплат в следующем году будет развиваться, а не ослабевать. В соответствии с их прогнозами, возможно увеличение заработной платы от 2 до 4,4 процентов в зависимости от профессиональной группы.

В частности, портал ожидает роста от 3,2 до 4,4 процента для позиций, требующих высокой квалификации. Это особенно касается «постоянных фаворитов», в том числе многих инженеров, врачей и ИТ-специалистов, но все чаще также квалифицированных сотрудников в области продаж, учета и контроля, закупок или управления качеством.

Ожидается, что группы с более низким доходом вынуждены будут удовлетвориться значительно более низкими темпами роста. Здесь аналитики прогнозируют в среднем только такое увеличение заработной платы, которое составляет менее двух процентов. Таким образом, оно будет даже ниже нынешнего уровня инфляции.

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