Амри не был преступником-одиночкой

12.12.2017 08:57 · 0 комментариев

Террористическое нападение на Берлинский рождественский рынок на площади Breitscheidplatz до сих пор не полностью расследовано. Документальный фильм журналистов RBB и «Berliner Morgenpost», который будет показан на канале ARD, может изменить образ террориста Аниса Амри (Anis Amri).

По данным журналистского расследования, Амри не был преступником-одиночкой. Его нанял специально для теракта исламистский проповедник иракского происхождения Абу Валаа (Abu Walaa). Журналисты опираются на документы Государственного управления уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen). Соответственно им, Абу Валаа «авторизировал» и «благословил» Амри, который иммигрировал из Туниса. В настоящее время Абу Валаа обвиняется Высшим земельным судом Целле (Oberlandesgericht Celle) в поддержке «Исламского государства».

Журналистское сообщение затрагивает также управление уголовной полиции федеральной земли, так как после совершения теракта стало известно, что следователи внедрили своего человека в окружение Абу-Валааса. Имеются данные о том, что этот человек вёз Амри в Берлин. 19.12.2017 исполнится первая годовщина теракта, в ходе которого 12 человек погибли и около 70 были ранены.

Abu Walaa, Anis Amri, Breitscheidplatz, проповедник, теракт