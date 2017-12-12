Де Мезьер недоволен большим количеством беженцев в церковных приютах

12.12.2017 08:56 · 0 комментариев

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) критикует ситуацию с так называемым церковным убежищем. Цифры «выше, чем ожидалось», — заявил он газетам медиа-группы Funke.

В период с августа 2016 года по октябрь 2017 года Федеральное управление по миграции и беженцам (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)) сообщило о 1 690 случаях церковного приюта в церкви для 2 225 человек. Каждый случай может включать несколько человек, в том числе семью.

Де Мезьер объявил о переговорах на эту тему между федеральным правительством и федеративными землями и церквями. По его мнению, церковное убежище должно предоставляться только в самом крайнем случае.

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