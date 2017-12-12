На новом участке ICE Берлин–Мюнхен опять проблемы

12.12.2017 08:54 · 0 комментариев

Проблемы на скоростном участке железной дороги между Берлином и Мюнхеном продолжаются. ICE, который должен был отправиться из Берлина в 7 часов 38 минут, по данным онлайн-расписания, был отменён. Поезда, которые отправлялись раньше, уехали по расписанию. На участке длиной 623 километра между Берлином и Мюнхеном поезда ICE развивают скорость до 300 км.

Во время торжественного открытия скоростного участка в ночь на субботу, 09.12.2017, поезд, в котором находились около 200 почётных гостей и журналистов, прибыл в Мюнхен с опозданием более чем на два часа из-за различных сбоев на маршруте. В воскресенье,10.12.2017, в первый день эксплуатации новой высокоскоростной линии, ICE тоже значительно опоздал из-за технической проблемы.

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