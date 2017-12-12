В Шарлоттенбурге полиция обнаружила вблизи рождественского рынка 200 единиц боеприпасов

12.12.2017 08:52   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Berlin Full of Beans, YouTube

Видеокадр пользователя Berlin Full of Beans, YouTube

Берлинская полиция обнаружила в одном из гаражей в Шарлоттенбурге (Charlottenburg) большое количество боеприпасов. Арендатор подземной автостоянки сообщил полиции о находке в воскресенье, 10.12.2017.

Ранее об этом происшествии сообщило издание «B.Z.». Обнаружено 200 единиц новых боеприпасов, калибра 7,65. Место обнаружения находится близко к рождественскому рынку в замке , но, по словам представителя полиции, это скорее совпадение. Согласно первоначальным выводам, находка не имеет никакого отношения к возможному теракту, но относительно подробностей будет проведено дополнительное расследование.

Представитель полиции Берлина в понедельник, 11.12.2017, сообщила изданию FOCUS Online, что уголовная полиция в настоящее время ведёт расследование в связи с нарушением Закона об оружии (Waffengesetz). Полицейские с собаками, обученными поиску взрывчатки, обыскали территорию вечером в воскресенье, 10.12.2017, но больше никаких боеприпасов не обнаружили. Теперь полицейские пытаются выяснить, кто является владельцем боеприпасов.

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