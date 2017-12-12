В Берлине демонстранты снова сожгли флаг со звездой Давида

12.12.2017 08:50 · 0 комментариев

Сотни протестующих снова прошли маршем по Берлину в воскресенье, 10.12.2017, чтобы выразить протест против решения президента США признать Иерусалим столицей Израиля, и при этом снова сожгли флаг с еврейскими символами.

Пропалестинские демонстранты прошли по улицам округа Нойкёльн (Neukölln) в направлении Кройцберга (Kreuzberg). Издание «Berliner Zeitung» сообщило о 2 500 участниках, а новостное агентство Deutsche Presse-Agentur о 1 000. Во время демонстрации был сожжен флаг со звездой Давида. По данным «Berliner Zeitung», полиция арестовала одиннадцать человек, так как они нарушили, помимо прочего, запрет относительно маскирования.

Еще в пятницу, 08.12.2017, 1 200 человек собрались на митинг перед посольством США возле Бранденбургских ворот. Там были сожжены два израильских флага, и, кроме того, раздавались некоторые антисемитские лозунги.

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