«Северный поток -2″ получил первое частичное разрешение в Германии

12.12.2017 08:47 · 0 комментариев

Строительство газопровода одобрили власти земли Мекленбург-Передняя Померания. В Nord Stream 2 называют это первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Горное управление немецкого города Штральзунд разрешило строительство газопровода «Северный поток — 2″, сообщает во вторник, 12 декабря, dpa.

Речь идет о разрешении на строительство на части континентального шельфа Германии, уточняет агентство. Министерство энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило это информацию, заявив, что разрешение датировано 2 ноября, пишет Deutsche Welle.

Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода «Северный поток — 2″, назвал его первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Nord Stream 2, единственным акционером которой является «Газпром», намерена начать строительство уже в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

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