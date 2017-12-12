Германия установит рекорд в ветровой энергетике в 2017 году

12.12.2017 08:45 · 0 комментариев

Немецкая организация FA Wind прогнозирует, что до конца года Германия установит рекорд по количеству новых наземных ветровых электростанций. Наибольшее число ВЭС появилось в Нижней Саксонии. В целом за минувший год немецкий рынок возобновляемой энергии значительно вырос, причем его безусловным лидером стала именно ветровая энергетика.

По прогнозам организации FA Wind, до конца года в Германии будет введено в эксплуатацию от 5,9 ГВт до 6,2 ГВт ветровых мощностей. Показатель учитывает только наземные ветровые электростанции. Свой прогноз компания строит на основе данных Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA), которое регистрирует все новые энергетические проекты.

Всего с 1 января по 30 сентября 2017 года в Германии запустили 1430 ветровых турбин общей мощностью 4,160 ГВт, подсчитали аналитики BNetzA. Почти четверть новых установок мощностью 1039 МВт появилась в Нижней Саксонии. На втором месте Северный Рейн-Вестфалия (697 МВт), а на третьем Шлезвиг-Гольштейн (446 МВт).

Как сообщает ReNews, большинство новых турбин — 17% — установили в процессе реконструкции. Всего за последние 12 месяцев в Германии ввели в эксплуатацию наземные ВЭС мощностью 5516 МВт. При этом государство рассчитывало добиться показателя всего в 2,8 ГВт в период между 2017 и 2019 годами.

ВЭС составляют самую большую долю от общего количества электроэнергии от возобновляемых источников в Германии. По последним данным, ветровые электростанции в стране выработали 94 ТВт*ч. Для сравнения биотопливо обеспечило 44 ТВт*ч, а солнечные панели — 38 ТВт*ч.

Некоторые проекты по ветровой энергетике в 2017 году обошлись без поддержки государства. Так, в апреле Федеральное сетевое агентство ФРГ объявило победителей тендера на строительство четырех прибрежных ветряных электростанций общей мощностью 1490 МВт, три из которых будут возведены без дотаций государства.

Германия также установила рекорд по высоте ветрогенератора. Немецкая компания Max Bögl Wind AG построила в Гайльдорфе самую высокую в мире ветряную турбину — высота ее опоры составляет 178 м, а общая высота башни с учетом лопастей превышает 246 м.

Несмотря на развитие ветровой энергетики, инфраструктура в Германии пока слабо адаптирована для ВЭС. Электросети не справляются с растущей нагрузкой, поэтому регуляторам приходится ограничивать мощности ветровых станций. По сведениям The Guardian, из-за этого стране придется сократить производство энергии ветра наполовину.

В то же время Германия все больше полагается на возобновляемые источники энергии. В октябре страна произвела 44% энергии от чистых источников. К 2050 году этот показатель должен составить уже 80%.

24news.com.ua

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