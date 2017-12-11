В Дрездене 900 школьников и учителей должны пройти тест на туберкулез

11.12.2017 09:27 · 0 комментариев

В двух частных школах в Дрездене все ученики и учителя должны в ближайшие дни сдать кровь на анализ. Таким путём будет проверено, были ли они контактными с возбудителем туберкулеза. Для этой цели будет проведено 900 исследований.

За последние два дня гимназия и средняя школа частного предпринимателя Hoga были закрыты, а с понедельника, 04.12.2017, примерно у 400 человек были взяты анализы крови, остальные последуют в ближайшие дни.

Уже в сентябре стало известно о первом случае заболевания, после чего медицинские работники осмотрели контактных лиц пациента. Всего было проанализировано 164 пробы крови, 22 с положительным результатом. Новые случаи, т.е. открытый туберкулез, не наблюдались.

Властям пока известно только о четырех пациентах. В этих случаях речь идёт об открытом туберкулезе, где риск заражения особенно высок. Они являются причиной продолжающихся обследований. Частично, однако, проводится и лечение инфицированных, у которых болезнь не развилась.

Дрезден, здоровье, туберкулез, школьники