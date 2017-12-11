На автомагистрали A1 загорелся автобус с 56 пассажирами

11.12.2017 09:24 · 0 комментариев

На автомагистрали А1 в округе Дипхольц (Diepholz) загорелся автобус с 56 пассажирами. Как сообщила в воскресенье, 10.12.2017, полиция, туристы из округа Боркен (Borken) в Северном Рейне-Вестфалии возвращались в субботу вечером, 09.12.2017, с рождественского рынка в Бремене, когда загорелась задняя шина.

Водитель автобуса сразу же съехал возле Штура (Stuhr) на полосу аварийной остановки, где пассажиры вышли из автобуса. Вскоре после этого огонь распространился на остальные детали автобуса.

Полиция предполагает, что пожар вызван технической неисправностью. Сумма имущественного ущерба оценивается примерно в 80 000 евро. На автомагистрали А1 образовалась пробка длиной четыре километра, и движение в направлении Оснабрюка (Osnabrück) было временно заблокировано.

56 пассажиров смогли покинуть автобус, не пострадав, а затем были доставлены пожарной службой в помещение пожарной части в близлежащем Гросс-Иппенере (Groß Ippener). Оттуда они позже продолжили свою поездку домой.

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