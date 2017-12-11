На рождественской ярмарке упала елка

11.12.2017 09:21 · 0 комментариев

На западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка. В результате инцидента, произошедшего вечером в воскресенье, 10 декабря, пострадали 4 человека, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство DPA.

Дерево упало на установленную на площади детскую карусель. Как отмечается, дети при падении елки не пострадали, все четверо травмированных – взрослые.

Полиция устанавливает причины происшествия.

елка, карусель, рождественская ярмарка