На рождественской ярмарке упала елка

11.12.2017 09:21   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

На западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская . В результате инцидента, произошедшего вечером в воскресенье, 10 декабря, пострадали 4 человека, сообщает korrespondent.net со ссылкой на агентство DPA.

Дерево упало на установленную на площади детскую . Как отмечается, дети при падении елки не пострадали, все четверо травмированных – взрослые.

Полиция устанавливает причины происшествия.

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