Оборонный союз ЕС: Германия будет вести четыре военных проекта

11.12.2017 09:19 · 0 комментариев

В новом сотрудничестве в области обороны ЕС Германия берёт на себя руководство четырьмя из 17 военных проектов. В рамках немецкой координации будут созданы медицинская служба, логистические центры, центр для тренировочных миссий и орган по созданию более быстрых сил реагирования в кризисных ситуациях, о чем свидетельствуют документы, подготовленные для встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, 11.12.2017. Затем должно быть официально принято решение об усиленном оборонном сотрудничестве ЕС.

Остальные 17 проектов служат для развития военных дайвинг-роботов и бронетехники, улучшение морского наблюдения в Юго-Восточной Европе, помощи в случае стихийных бедствий, обмена разведывательной информацией о кибер-угрозах и более быстрой трансграничной передачи военной техники.

В середине ноября первоначально 23 из 28 стран ЕС согласились принять участие в оборонном союзе. Между тем, по данным агентства AFP, к проектным спискам также присоединились Ирландия и Португалия. Кроме Великобритании, в оборонный союз не вошли Мальта и Дания.

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