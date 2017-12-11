Deutsche Bank хочет стать спонсором национальной сборной по футболу

11.12.2017 09:17   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Dennis und Jesko, YouTube

Видеокадр пользователя Dennis und Jesko, YouTube

По сообщению журнала «Spiegel», хочет стать спонсором национальной сборной по футболу. Однако банк не дал комментариев относительно информации, предоставленной журналом.

Соответственно данным «Spiegel», Deutsche Bank хочет выступить в будущем вместо Commerzbank в качестве спонсора Немецкой футбольной ассоциации (Deutscher Fußball-Bund (DFB)). Контракт конкурента истекает в декабре следующего года.

До конца этого года Немецкая футбольная ассоциация принимает предложения от заинтересованных сторон из финансового сектора, но, как пишет «Spiegel», только один претендент получит согласие. По сообщению журнала, Commerzbank хотел бы продлить свой контракт, заключенный в 2008 году.

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