Цена на газ в 2018 году останется низкой

11.12.2017 09:15 · 0 комментариев

2017 год стал хорошим годом для потребителей с газовым отоплением, и в 2018 году, по имеющимся прогнозам, также будут аналогичные хорошие цены. Несмотря на сильный рост спроса в Германии и на международном уровне, цены для потребителей остаются на стабильном низком уровне. Однако это может измениться в среднесрочной перспективе.

По данным интернет-портала Check24, с января по ноябрь средняя цена на газ для конечных потребителей снизилась на 1,2 процента. Впервые за многие годы средняя цена упала ниже шести центов за киловатт-час. Индекс цен на портале Verivox показывает такой же результат – средняя цена 5,97 центов. Таким дешевым газ был последний раз в 2005 году.

Повышение цен в широком масштабе не будет в следующем году проблемой для потребителей газа. Большинство из примерно 800 газовых операторов в Германии поддерживают стабильные цены. Однако в среднесрочной перспективе цены на газ могут снова подняться. Есть два признака этого: во-первых, нефть снова стала дороже. Хотя конечные цены на нефть и газ больше не имеют прямой взаимосвязи, сырая нефть по-прежнему является своего рода ключевой валютой на энергетических рынках и устанавливает направление развития цен.

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