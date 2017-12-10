В Гамбурге 80-летняя женщина преследовала сексуального преступника до его ареста

10.12.2017 10:53 · 0 комментариев

80-летняя женщина сумела за себя постоять: после того, как в супермаркете в Гамбурге-Вандсбеке (Hamburg-Wandsbek) 30-летний мужчина, по её словам, непристойно прикоснулся к ней, она последовала за мужчиной, сфотографировала его своим смартфоном и вызвала полицию.

Сразу после инцидента в среду, 06.12.2017, мужчина, как сообщается, напал еще на двух женщин. Об этом полиция сообщила в пятницу, 08.12.2017.

После того, как 30-летний преступник был задержан полицией, он попытался ударить полицейского головой и плюнул ему в лицо. Был выдан ордер на его арест.

непристойное поведение, сексуальное домогательство