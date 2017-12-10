Молодой сириец подвергся нападению на рождественском рынке, потому что он жарил колбаски

10.12.2017 10:51   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Иван аус Дойчланд, YouTube

Видеокадр пользователя Иван аус Дойчланд, YouTube

В ходе инцидента в четверг вечером, 07.12.2017, в Арнштадте (Arnstadt) около Эрфурта (Erfurt) один из мужчин толкал 22-летнего сирийца. Раньше группа до восьми человек оскорбляла 53-летнего владельца киоска.

Как сказал представитель полиции, мужчины были возмущены тем, что «не немец жарит колбаски на рождественском христианско-немецком рынке». 33-летний мужчина угрожал сирийцу со словами: «Я убью тебя, я тебя сделаю!». Затем началась между одним из мужчин и сирийцем, которую остановили сотрудники службы безопасности.

Никто не пострадал. 33-летний мужчина задержан полицией. Полиция разыскивает других мужчин – участников инцидента.

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