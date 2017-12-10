В Шлице зажгли самую большую рождественскую свечу
10.12.2017 10:49 · 0 комментариев
В городке Шлиц в земле Гессен к праздникам открыли рождественскую ярмарку и зажгли самую большую в мире свечу. Обернув красной материей, в неё, по традиции, превратили 36-метровую каменную башню на Рыночной площади, пишет Deutsche Welle.
С учётом пламени из сотни лампочек, общая высота этой рождественской достопримечательности составляет 42 метра.
В 1992 году её занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
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