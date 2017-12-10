В Шлице зажгли самую большую рождественскую свечу

10.12.2017 10:49 · 0 комментариев

В городке Шлиц в земле Гессен к праздникам открыли рождественскую ярмарку и зажгли самую большую в мире свечу. Обернув красной материей, в неё, по традиции, превратили 36-метровую каменную башню на Рыночной площади, пишет Deutsche Welle.

С учётом пламени из сотни лампочек, общая высота этой рождественской достопримечательности составляет 42 метра.

В 1992 году её занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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башня, Рождество, свеча, Шлиц