Решение Трампа по Иерусалиму вызвало агрессивные протесты возле посольства США в Берлине

10.12.2017 10:45 · 0 комментариев

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим (Jerusalem) столицей Израиля привело к протестам также и в Германии. В пятницу вечером, 08.12.2017, в Берлине собралось около 1 200 человек на демонстрацию против этого решения.

Представитель полиции сказал, что во время демонстрации было сожжено два израильских флага. Митинг, который организаторы завершили перед посольством США возле Бранденбургских ворот, прошёл в основном «без нарушений». Никто не пострадал. Демонстранты размахивали палестинскими, турецкими и сирийскими флагами. Настроение было подогретым, были слышны антисемитские лозунги.

В среду, 06.12.2017, Трамп нарушил ближневосточную политику, которую его страна проводила в течение десятилетий, и официально признал Иерусалим столицей Израиля. Окончательный статус Иерусалима является одной из самых больших проблем в ближневосточном конфликте. Палестинцы претендуют на восточную часть Иерусалима, оккупированную Израилем в 1967 году и аннексированную в 1980 году, в качестве будущей столицы их желаемого государства. В рамках ООН было достигнуто соглашение о том, что статус города должен быть прояснен в мирных переговорах между израильтянами и палестинцами.

Берлин, демонстрация, Иерусалим, Израиль, протест, Трамп