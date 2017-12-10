На аукционе можно купить государственные подарки Меркель

10.12.2017 10:42 · 0 комментариев

Если кто-то ещё ищет рождественский подарок для своего любимого человека, то в решении этого вопроса, может быть, поможет Ангела Меркель. Как раз к празднику федеральный канцлер продает с аукциона различные подарки, которые она или ее министры получили от высокопоставленных лиц из-за границы.

На веб-сайте предприятия по реализации имущества федерации www.vebeg.de до 18.12.2017 ещё можно приобрести некоторые из этих подарков. Из-под молотка пойдёт, среди прочего, изогнутый бедуинский кинжал из Омана (Oman), богато украшенный, в бархатном чехле. Или красочные запонки из Грузии. Но они продаются только в комплекте с шелковыми шарфами из Италии и чайным подносом из Японии. А для члена семьи, у которого уже есть все, может быть миниатюрное деревянное верблюжье седло в красивой подарочной коробке.

Между прочим, Ангела Меркель и ее министры продают эти подарки не потому что они им не понравились. Члены правительства не могут оставлять себе подарки стоимостью более 25 евро.

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