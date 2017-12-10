Кражи данных в немецких банкоматах увеличиваются: миллионные убытки в 2017 году

10.12.2017 10:40 · 0 комментариев

В 2017 году значительно увеличились кражи данных в немецких банкоматах по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным системы евро-карт Euro Kartensysteme, общие убытки от использования дубликатов карточек за период с января по ноябрь составили более 2,0 миллионов евро, что на 30 процентов больше, чем за одиннадцать месяцев предыдущего года (около 1,6 миллионов евро) и уже выше рекордного минимума за весь 2016 год (1,9 млн. евро).

С конца 2010 года Германия использует современные технологии электромагнитной совместимости вместо магнитных полос, которые легко копировать. Платежные карты оснащены мини-компьютером: набор данных зашифрован, карта проверяется на подлинность во время использования – каждый раз, когда она используется как в банкомате, так и в кассовом аппарате.

Но пока есть проблемы с безопасностью во всем мире, преступники пытаются получить данные клиентов банка любыми путями. Система евро-карт Euro Kartensysteme насчитала с января по ноябрь 2017 года включительно 476 случаев манипулирования с банкоматами по всей стране. В первые одиннадцать месяцев прошлого года их было 344, а в 2016 году в целом 369. При этом отдельные банкоматы могли подвергаться нападению несколько раз.

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