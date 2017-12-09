Новая канатная дорога отвезет туристов на вершину самой высокой горы в Германии

09.12.2017 10:47 · 0 комментариев

Рекордной по высоте является 127-метровая опора канатки. В проект подвесной канатной дороги на гору Цугшпитце вложили 50 млн евро. Новая подвесная канатная дорога на самую высокую гору Германии – Цугшпитце (2962 метра) – в Баварских Альпах начнет работу в конце декабря 2017 года.

Отмечается, что стальные несущие тросы конструкции весят по 153 тонны каждый. Длина трассы составляет 4,5 тыс. метров. По перепаду высоты одной секции она занимает первое место в мире – около 2 тыс. метров, передает ABCnews.

Также рекордной по высоте является 127-метровая опора канатки. Длина пролета между этой опорой и горной станцией – также самая большая в мире (3213 метра).

Гора Цугшпитце, которая находится в десяти километрах от горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхена, входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Внизу — баварское озеро Айбзе, со стороны которого в 1963 году на Цугшпитце построили третью канатную дорогу — Айбзейскую (Eibsee-Seilbahn). Именно вместо нее сейчас проложили новую трассу.

Кабины новой Айбзейской дороги имеют стекла во всю высоту – для лучшего обзора. Их украшает слоган «Top of Germany». Билет на новую аттракцию будет стоить 45 евро.

Старую трассу, прослужившую более полувека, вывели из эксплуатации в апреле 2017 года. Она могла доставлять на вершину около трехсот человек в час. Мощность новой дороги — вдвое больше.

По информации издания, до открытия новой канатной дороги число посетителей горы составляло около 550 тысяч в год. Новая трасса позволит увеличить этот показатель до 600 тысяч человек.

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