Охотник стал жертвой кабана
09.12.2017 10:44 · 0 комментариев
50-летний мужчина охотился на кабана в Грайфсвальде, он выстрелил в хряка, однако, лишь спровоцировал его агрессию. В результате охотник был доставлен в больницу с травмами левого бедра, где спустя несколько часов скончался. Животное обнаружить так и не удалось.
Ежегодно в Германии убивают около 500 000 кабанов. Эксперты говорят, что этого недостаточно, чтобы остановить рост популяции этих животных.
Теги:
кабан, нападение, охота, охотник
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