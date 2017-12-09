Охотник стал жертвой кабана

09.12.2017 10:44   ·   0 комментариев

© natureimmortal - Fotolia.com

© natureimmortal — Fotolia.com

50-летний мужчина охотился на кабана в Грайфсвальде, он выстрелил в хряка, однако, лишь спровоцировал его агрессию. В результате был доставлен в больницу с травмами левого бедра, где спустя несколько часов скончался. Животное обнаружить так и не удалось.

Ежегодно в Германии убивают около 500 000 кабанов. Эксперты говорят, что этого недостаточно, чтобы остановить рост популяции этих животных.

hronika.info

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