Решение Высшего административного суда Мюнстера: поручители должны платить за беженцев

09.12.2017 10:42 · 0 комментариев

Высший административный суд Мюнстера постановил, что люди, которые являются поручителями беженцев, должны продолжать оплачивать расходы на проживание и содержание в течение трех лет, если счёт на них выставят социальные службы или центр занятости.

Аналогичное решение уже принял несколько месяцев назад Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht). Однако судьи в Мюнстере приняли одно ограничение: расходы на медицинскую страховку и страховку по уходу вычитаются, их берет на себя государство или муниципалитет.

В данном случае мужчина подал в суд на центр занятости Леверкузена (Leverkusen), который ежемесячно выставляет ему счёт 1700 евро. Немец турецкого происхождения в качестве поручителя обязался оплачивать за сирийца стоимость его средств к существованию. Из этой суммы ведомство теперь должно вычесть взносы на страхование здоровья и долгосрочного ухода. Однако, по решению суда, тот факт, что поручитель в принципе обязан платить, не подлежит сомнению.

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