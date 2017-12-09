Макрону присуждена Аахенская премия Карла Великого

09.12.2017 10:40 · 0 комментариев

Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron), президент Французской Республики, получит в 2018 году премию Карла Великого за свои заслуги перед Европейским сообществом в неспокойные времена. 39-летний Макрон представляет «мощное видение новой Европы», заявили город Аахен и Дирекция премии Карла Великого. Награда будет вручена в Аахене (Aachen) ​​в мае в День Вознесения Господнего.

Жюри было особенно впечатлено «страстью и европейской приверженностью» Макрона, а также его «приверженностью сплоченности» и его «решительной борьбой против любой формы национализма и изоляционизма для преодоления европейского кризиса», говорится в обосновании. Мэр Аахена Марсель Филипп (Marcel Philipp) назвал Макрона «мужественным вдохновителем возобновления европейской мечты».

По словам города Аахен и Дирекции премии Карла Великого, избранный лауреат уже ответил: Макрон считает это честью и рад такому высокому отличию. Международная премия Карла Великого в Аахене присуждается с 1950 года. В этом году премией Карла Великого был награжден британский историк и журналист Тимоти Гартон Эш (Timothy Garton Ash), в 2016 году награда досталась Папе Франциску.

Макрон, премия Карла Великого, Франция