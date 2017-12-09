Берлин и Мюнхен стали ближе: 3 часа 55 минут на поезде

09.12.2017 10:38   ·   0 комментариев

© contrastwerkstatt - Fotolia.com

© contrastwerkstatt — Fotolia.com

В воскресенье, 10.12.2017, вносит изменения в расписание, которые действительно заслуживают внимания. Каждый третий поезд на дальние расстояния будет ездить не так, как раньше, например, по другому маршруту или в другое время. Это связано с открытием нового высокоскоростного участка из Берлина в Мюнхен.

Такие поездки экономят до двух часов. «Транспортный проект немецкого единства № 8″ («Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8″) является одним из важнейших железнодорожных проектов последних лет. Скоростным поездам потребуется в будущем от Берлина до Мюнхена 3 часа 55 минут, от Берлина до Нюрнберга 2 часа 51 минут. Каждый день будет на 10 000 пассажирских мест больше, чем раньше. Согласно данным железных дорог, около 17 миллионов человек в различных регионах воспользуются преимуществами нововведения.

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