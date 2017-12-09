У полярных медведей Берлинского зоопарка появилось потомство

09.12.2017 10:37   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Наташа Еременко, YouTube

Видеокадр пользователя Наташа Еременко, YouTube

У белой медведицы Tonja из берлинского зоопарка снова появилось потомство. Как сообщил , мать белого медвежонка Фрица, который внезапно умер этой весной, родила в четверг, 07.12.2017, двух медвежат, из которых жив только один. Второй медвежонок родился мертвым.

В последнее время было неясно, беременна ли медведица вообще. В октябре она ушла в свою пещеру и не была видна посетителям, как и её потомство. В зоопарке за ней велось наблюдение с помощью камер.

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