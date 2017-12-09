У полярных медведей Берлинского зоопарка появилось потомство
09.12.2017 10:37 · 0 комментариев
У белой медведицы Tonja из берлинского зоопарка снова появилось потомство. Как сообщил зоопарк, мать белого медвежонка Фрица, который внезапно умер этой весной, родила в четверг, 07.12.2017, двух медвежат, из которых жив только один. Второй медвежонок родился мертвым.
В последнее время было неясно, беременна ли медведица вообще. В октябре она ушла в свою пещеру и не была видна посетителям, как и её потомство. В зоопарке за ней велось наблюдение с помощью камер.
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белые медведи, Берлин, зоопарк
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