Слово 2017 года – «Jamaika-Aus»

09.12.2017 10:35 · 0 комментариев

Словом 2017 года было названо слово «Jamaika-Aus». Как объясняет Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)) в Висбадене (Wiesbaden), термин означает не только сложное образование правительства, но и является интересным с точки зрения лингвистики. Название государства Ямайка приобрело в Германии новое значение, потому что цвета его флага означают неудавшуюся черно-желто-зеленую коалицию. Добавление «Aus» в разговорной речи относилось к безуспешному завершению зондирующих переговоров между ХДС, ХСС, СвДП и партией Зелёных.

На втором месте оказалось слово «Ehe für alle», на третьем месте «#MeToo». Список составлен из понятий, которые, по мнению языковедов, являются особенно актуальными в социальном и политическом плане в 2017 году. Частота слов менее важна. «Ehe für alle» описывает открытие брака для однополых пар. С лозунгом «#MeToo» женщины во всем мире осуждают сексуальное насилие. Импульсом для кампании осенью 2017 года стали обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна (Harvey Weinstein). Жертвы хотели обратить внимание на масштабы проблемы.

Жюри выбирает понятия, которые, по мнению Общества немецкого языка, «затрагивают лингвистический нерв года и вносят вклад в современную историю». Слово года было впервые объявлено в 1971 году и регулярно объявляется с 1977 года. Как заявляют лингвисты, в списке «нет оценки или рекомендации».

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