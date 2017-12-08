Жители Германии получают пенсию в течение почти 20 лет

08.12.2017 10:15 · 0 комментариев

Пенсионеры в Германии получают пенсии в среднем в течение почти 20 лет. За последние два десятилетия средняя продолжительность периода получения пенсии увеличилась на 3,6 года до 19,6 лет. Прежде всего, причиной является то, что в последние десятилетия неуклонно возрастает ожидаемая продолжительность жизни. С 1960 года длительность получения пенсии почти удвоилась.

Средний возраст, до которого выплачивалась пенсия, в прошлом году составлял 79,5 года. Мужчины получали пенсию в среднем до 77,1 года, женщины – до 81,8 лет. Таким образом, в последние десятилетия показатели пенсионного обеспечения значительно увеличились.

Тот факт, что пенсии выплачивается всё дольше, обсуждается также в нынешних дебатах по реформированию. В ближайшие годы всё больше и больше пожилых работников будет уходить на пенсию. Таким образом, давление на пенсионный фонд усиливается. Политики-экономисты из Союза неоднократно требовали, чтобы в будущем при более длительном периоде получения пенсии и меньшем количестве вкладчиков люди работали до 67 лет.

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