Утечка токсического газа на BASF в Людвигсхафене: масштабы неизвестны

08.12.2017 10:27 · 0 комментариев

На территории завода BASF в Людвигсхафене (Ludwigshafen) произошла утечка токсичного газа. Как сообщил химический концерн в четверг, 07.12.2017, один из сотрудников внешней компании получил раздражение дыхательных путей. Измерения вблизи места утечки показали кратковременное увеличение показателей.

Почему и сколько газа вышло, пока неизвестно. Речь идёт об азотистых газах, оксидах азота, которые являются токсичными при прямом вдыхании. Они возникают при каждом сгорании. Как заявил BASF, власти были проинформированы об инциденте.

Пострадавшему сотруднику была оказана амбулаторная помощь, и он смог вернуться на работу. Часть оборудования была остановлена.

BASF, токсичный газ, утечка