Перспективный немецкий лыжник Макс Буркхарт умер после падения на тренировке в Канаде

08.12.2017 10:25   ·   0 комментариев

© ChristianFallini - Fotolia.com

© ChristianFallini — Fotolia.com

Немецкий в шоке. Трагическая авария на озере Луис (Louise) в Канаде: на следующий день после падения на тренировке от полученных тяжелых травм скончался молодой, подающий надежды, немецкий лыжник Макс Буркхарт (). Как сообщает Канадская ассоциация лыжного спорта, 17-летний спортсмен умер в больнице Калгари (Calgary). Ассоциация призвала «лыжную семью во всем мире» поддержать его родственников.

По данным канадской полиции, Буркхарт получил во время падения тяжелые, опасные для жизни травмы нижней части тела. На тренировочном сборе в Лейк-Луис (Lake Louise) во вторник, 05.12.2017, после скоростного спуска Буркхарт врезался в защитную сетку и был доставлен в больницу на вертолете, но врачам не удалось его спасти.

По сообщению газеты «Calgary Herald», молодой баварский спортсмен находился на тренировке в калифорнийском лыжном клубе на границе Калифорнии (Kalifornien) и Невады (Nevada).

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