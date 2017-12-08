Porsche выпустил первую партию липового меда

08.12.2017 10:24 · 0 комментариев

Немецкая компания Porsche выпустила первую партию мёда под названием Turbienchen. Примечательно, что пчёлы собирали его на территории предприятия бренда в Лейпциге.

Сегодня в природной зоне автозавода Porsche, площадь которой достигает 40 Га, живёт около 1,5 млн пчёл или 25 колоний. С мая нынешнего года они произвели порядка 400 кг липового мёда. Продукт можно будет приобрести в фирменном магазине, расположенном на территории комплекса.

Отметим, что в Германии пчёл защищают Федеральные правила охраны видов и Федеральный закон об охране природы. Данная ситуация объясняется существенным сокращением их популяции вследствие применения пестицидов в сельском хозяйстве, а также появления новых бактерий и вирусов. При этом пчёлы важны с точки зрения биологического разнообразия.

Проект Porsche направлен на увеличение популяции этих насекомых и является уникальным для автомобильной индустрии. Помимо медоносных пчёл в природной зоне завода живут колонии зубров, эксмурских пони, а также других зверей, амфибий и птиц.

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