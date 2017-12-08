Нынешние планы ЕС будут стоить немецким арендаторам миллиарды

08.12.2017 10:21 · 0 комментариев

Европарламент хочет путём более строгих правил санирования добиться от государств-членов ЕС, чтобы каждый год осуществлялась энергетическая и обширная санация трёх процентов всего государственного жилья. Жилищный сектор бьет тревогу: новое правило будет дополнительно стоить 1,4 миллиарда евро. В письме, цитируемом изданием «Welt», говорится, что нововведение коснётся 2,3 миллионов квартир.

Ассоциации подсчитали, что на арендаторов придётся 30 000 евро дополнительных расходов на единицу жилья. Арендная плата вырастет в среднем на два евро за квадратный метр, особенно в социальном жилье муниципальных компаний. После этого арендаторы будут экономить на расходах на отопление, но это не компенсирует увеличение арендной платы.

Государственного финансирования также не будет, поскольку обязательная санация в настоящее время не может субсидироваться кредитным банком Kfw или государством. В январе парламентарии ЕС будут голосовать за новые правила.

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