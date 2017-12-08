Шульц предложил создать Соединенные штаты Европы

08.12.2017 10:19 · 0 комментариев

Лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал к углублению европейской интеграции и созданию «Соединенных штатов Европы» к 2025 году.

Слова политика приводит EU Observer. «Необходимо европейское конституционное соглашение, которое создаст федеральную Европу», — заявил Шульц.

Глава СДПГ сообщил о планах представить странам-членам Евросоюза соглашение для ратификации, и те участники блока, которые откажутся от документа, по мнению политика, должны будут покинуть ЕС, сообщает РИА Новости.

Шульц выразил мнение, что только укрепленный союз сможет противостоять движению правых националистов, которое набрало силу в Германии, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах.

euromag.ru

Европа, объединение, Соединенные штаты Европы, Шульц