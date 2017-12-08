В Германии погибает меньше людей, несмотря на увеличение количества аварий

08.12.2017 10:17 · 0 комментариев

Аварии на дорогах Германии случаются всё чаще, но в них погибает всё меньше людей. Количество смертей на дорогах в Германии, предположительно, составит к концу 2017 года около 3 170, что на один процент меньше, чем в прошлом году.

Это следует из опубликованной оценки Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt). Прогноз основан на цифрах за первые девять месяцев. Ожидается, что количество получивших травмы сократится примерно на два процента и составит около 390 000 человек.

С другой стороны, статистики, наоборот, прогнозируют рекордное число зарегистрированных аварий – более 2,6 миллионов. Это будет примерно на один процент больше, чем в 2016 году.

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