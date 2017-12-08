В Германии погибает меньше людей, несмотря на увеличение количества аварий

08.12.2017 10:17   ·   0 комментариев

© hero - Fotolia.com

© hero — Fotolia.com

Аварии на дорогах Германии случаются всё чаще, но в них погибает всё меньше людей. Количество смертей на дорогах в Германии, предположительно, составит к концу 2017 года около 3 170, что на один процент меньше, чем в прошлом году.

Это следует из опубликованной оценки Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt). Прогноз основан на цифрах за первые девять месяцев. Ожидается, что количество получивших сократится примерно на два процента и составит около 390 000 человек.

С другой стороны, статистики, наоборот, прогнозируют рекордное число зарегистрированных аварий – более 2,6 миллионов. Это будет примерно на один процент больше, чем в 2016 году.

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