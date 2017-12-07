На западе Германии найдена подпольная лаборатория по производству допинга

07.12.2017 11:17 · 0 комментариев

Полицейские изъяли около 5,5 кг вещества, которое используют для производства запрещенных препаратов.

Сотрудникам правоохранительных органов ФРГ удалось обнаружить подпольную лабораторию по производству допинговых средств. За продажу нелегальных препаратов были задержаны двое мужчин, сообщает ТАСС, со ссылкой на Управление по таможенным расследованиям города Эссен. Задержания были осуществлены 28 ноября текущего года, но информация вышла в свет только сегодня.

В качестве подпольной лаборатории служили помещения частной квартиры в округе Меркиш (земля Северный Рейн – Вестфалия). В ходе обысков полицейские изъяли около 5,5 кг вещества, которое используется для производства запрещенных препаратов, емкости с допингом общим объемом в 8 литров, 3 тыс. ампул и 5 тыс. таблеток.

Какие именно вещества использовались преступниками, еще неизвестно, это должны показать лабораторные исследования. Обычно основой для допинга становится тестостерон.

7info.ru

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