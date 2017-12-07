Выставка виртуозного и харизматичного художника Юрия Жарких

07.12.2017 11:11   ·   0 комментариев

Zag

В рамках коллекции Михаила Карминского состоится долгожданная  виртуозного и харизматичного художника Юрия Александровича . Юрий Жарких входит в круг ленинградских и московских нонконформистов 70-х.

А. Жарких был  одним из организаторов «Бульдозерной выставки». Ю. Жарких и О. Рабин были именно той движущей силой, которая смогла провести и воплотить в жизнь это мероприятие.

Сегодня Юрий Александрович живёт и работает во Франции. Сотни выставок этого мастера, как групповых, так и персональных,  уже прошли во многих музеях мира.  Работы Жарких заняли своё достойное место в лучших музеях и частных коллекциях мира.

Дамы и господа, у вас есть уникальная возможность лично познакомиться с  великим мастером и его работами.

Выставка пройдет 29 декабря 2017 г. в 18:00 по адресу:
63067 Offenbach am Main
Berlinerstr 223

Автор фото: Михаил Карминский



Теги: 

, , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Anzeige

Присоединяйся!