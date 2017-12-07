Выставка виртуозного и харизматичного художника Юрия Жарких

07.12.2017 11:11 · 0 комментариев

В рамках коллекции Михаила Карминского состоится долгожданная выставка виртуозного и харизматичного художника Юрия Александровича Жарких. Юрий Жарких входит в круг ленинградских и московских нонконформистов 70-х.

А. Жарких был одним из организаторов «Бульдозерной выставки». Ю. Жарких и О. Рабин были именно той движущей силой, которая смогла провести и воплотить в жизнь это мероприятие.

Сегодня Юрий Александрович живёт и работает во Франции. Сотни выставок этого мастера, как групповых, так и персональных, уже прошли во многих музеях мира. Работы Жарких заняли своё достойное место в лучших музеях и частных коллекциях мира.

Дамы и господа, у вас есть уникальная возможность лично познакомиться с великим мастером и его работами.

Выставка пройдет 29 декабря 2017 г. в 18:00 по адресу:

63067 Offenbach am Main

Berlinerstr 223

Автор фото: Михаил Карминский

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