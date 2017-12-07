Полицейские-курсанты устроили в Берлине дебош

07.12.2017 11:13   ·   0 комментариев

© abr68 - Fotolia.com

© abr68 — Fotolia.com

Берлинская полиция прославилась в последнее время в прессе злоупотреблениями в учебной академии. Теперь группа полицейских-курсантов совершила пьяную ночную вылазку. Об этом сообщает издание «Tagesspiegel».

В округе Хасельхорст (Haselhorst), Шпандау (Spandau), подрастающее поколение полицейских прошлось в пьяном виде по улицам, пиная трансформаторы и телефонные распределительные коробки. По сообщениям свидетелей, были также выкрики «Хайль Гитлер».

Комиссар полиции Клаус Кандт (Klaus Kandt) заявил, что будет проведено тщательное расследование дела. Он ожидает, что «все стажеры ведут себя прилично и в свободное время».

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